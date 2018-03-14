Скончался один из умнейших людей нашего времени, космолог, физик-теоретик и популяризатор науки - Стивен Хокинг

Мы подобрали 10 цитат великого ученого о том, как он относится к науке и жизни в целом.

Об инвалидности

"Мой совет для людей с ограниченными физическими возможностями: сосредоточьтесь на вещах, которые инвалидность не мешает вам делать хорошо, и не сожалейте о том, что вы делать не можете. Не распространяйте инвалидность на свой дух".

О приоритетах

"Моя цель проста. Это полное понимание мироздания: почему оно такое, какое есть, и почему оно вообще существует".

О судьбе

"Я заметил, что даже люди, которые утверждают, что все предопределено, и что мы ничего не можем сделать, чтобы изменить это, всегда смотрят по сторонам, прежде чем перейти дорогу".

О юморе

"Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой смешной".

Про свой уровень IQ

"Понятия не имею. Люди, которые хвастаются своими IQ, – полные неудачники".

О чем он думает весь день

"О женщинах. Они – абсолютная загадка".

О моменте нового открытия

"Конечно, я бы не стал сравнивать его с сексом, но и длится он дольше".

Советы своим трем детям

"Во-первых, смотрите на звезды, а не себе под ноги. Во-вторых, никогда не бросайте работу. Работа дает вам смысл и цель, и жизнь будет пуста без нее. В-третьих, если вам повезло, и вы нашли свою любовь, – помните о ней и берегите ее".

О Боге

"Бог, может быть, и существует, но наука может объяснить существование вселенной без участия Творца".

О препятствиях

"Не злитесь, если вы застряли на чем-то. В таких случаях я продолжаю думать о проблеме, начиная работать над чем-то еще. Иногда проходят годы, прежде чем я нахожу решение. В случае с проблемой потери информации и черными дырами – прошло 29 лет".

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