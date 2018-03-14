Умер Стивен Хокинг: выдающиеся цитаты ученого [ Редактировать ]
Скончался один из умнейших людей нашего времени, космолог, физик-теоретик и популяризатор науки - Стивен Хокинг
Мы подобрали 10 цитат великого ученого о том, как он относится к науке и жизни в целом.
Об инвалидности
"Мой совет для людей с ограниченными физическими возможностями: сосредоточьтесь на вещах, которые инвалидность не мешает вам делать хорошо, и не сожалейте о том, что вы делать не можете. Не распространяйте инвалидность на свой дух".
О приоритетах
"Моя цель проста. Это полное понимание мироздания: почему оно такое, какое есть, и почему оно вообще существует".
О судьбе
"Я заметил, что даже люди, которые утверждают, что все предопределено, и что мы ничего не можем сделать, чтобы изменить это, всегда смотрят по сторонам, прежде чем перейти дорогу".
О юморе
"Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой смешной".
Про свой уровень IQ
"Понятия не имею. Люди, которые хвастаются своими IQ, – полные неудачники".
О чем он думает весь день
"О женщинах. Они – абсолютная загадка".
О моменте нового открытия
"Конечно, я бы не стал сравнивать его с сексом, но и длится он дольше".
Советы своим трем детям
"Во-первых, смотрите на звезды, а не себе под ноги. Во-вторых, никогда не бросайте работу. Работа дает вам смысл и цель, и жизнь будет пуста без нее. В-третьих, если вам повезло, и вы нашли свою любовь, – помните о ней и берегите ее".
О Боге
"Бог, может быть, и существует, но наука может объяснить существование вселенной без участия Творца".
О препятствиях
"Не злитесь, если вы застряли на чем-то. В таких случаях я продолжаю думать о проблеме, начиная работать над чем-то еще. Иногда проходят годы, прежде чем я нахожу решение. В случае с проблемой потери информации и черными дырами – прошло 29 лет".
Ранее podrobnosti.ua сообщали о смерти легендарного ученого.
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