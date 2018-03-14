На Житомирщині поліція вилучила контрабанду бурштину [ Редактировать ]
На Житомирщині поліція вилучила понад 40 кілограмів незаконно видобутого бурштину. Сонячне каміння виявили під час обшуків у місцях його скупівлі та зберігання в Олевську.
Вартість знайденого бурштину, за попередніми даними, становить понад 200 тисяч гривень.
по теме
Спецслужби викрили мережу антиукраїнських центрів
Правоохоронці викрили антиукраїнські центри, які діяли в кількох областях країни за вказівкою російських спецслужб. Прокуратура Криму разом з СБУ провела близько трьох десятків обшуків на Дніпропетровщині, Львівщині, Херсонщині, Миколаївщині та в Києві у домівках та офісах осіб, причетних до організації антидержавницьких акцій в Україні.
Прикордонники Донецької області затримали контрабандиста
У Донецькій області прикордонники затримали контрабандиста зі значною сумою грошей. Він на власному автомобілі прямував на окуповану територію.
В Одессе за взятку задержан следователь полиции (видео)
Задержан следователь полиции. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил "УНИАН". По данным агентства, следователь Приморского отдела полиции требовал деньги за переквалификацию статьи в уголовном производстве, которое он расследовал, на более мягкую.
Працівники СБУ викрили незаконну діяльність з продажу зброї
Працівники СБУ викрили велику мережу збуту боєприпасів та зброї, яка діяла майже по всій Україні. Керував схемою - житель Умані. Він мав зв'язки для вивезення зброї із зони бойових дій на сході, а також, реставрував старі пістолети і переробляв травматичні на бойові.
Стали відомі причини нічного підриву автівки на Броварському шосе
У Службі безпеки України розповіли деталі нічних подій на Броварському шосе у Києві - там невідомий підірвав автівку і втік. З'ясувалося, що це була спецоперація СБУ - оперативники намагались затримати торгівця зброєю, колишнього беркутівця, а нині - співробітника поліції.
В Одесі оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали групу викрадачів авто (фото, відео)
У листопаді минулого року Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано оперативну інформацію щодо діяльності на території Одеси групи, яка промишляє незаконним заволодінням автомобілів.