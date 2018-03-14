Спецслужби викрили мережу антиукраїнських центрів

Правоохоронці викрили антиукраїнські центри, які діяли в кількох областях країни за вказівкою російських спецслужб. Прокуратура Криму разом з СБУ провела близько трьох десятків обшуків на Дніпропетровщині, Львівщині, Херсонщині, Миколаївщині та в Києві у домівках та офісах осіб, причетних до організації антидержавницьких акцій в Україні.