Парламент підтримав законопроект нардепів від "Радикальної партії" про підтримку суднобудівельників. Максимальний термін перероблення товарів для суднобудівної галузі збільшено до двох років. Це дозволить знизити собівартість виробництва на підприємствах галузі, а отже - підвищити конкурентоздатність нашої продукції на світовому ринку, - зазначив Олег Ляшко.

"Це високі техногії, це нові робочі місця. І це високотехнологічна продукція. Це прихід валюти до бюджету, це зарплати і розвиток місцевої інфраструктури і розвиток Херсона, Миколаєва, Одеси. Півдня України", - сказав Олег Ляшко, лідер "Радикальної Партії".