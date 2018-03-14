Мінохорони здоров'я скасовує талони, диспансеризацію і медкарти для школи. Всі ці форми первинної медичної документації - пережитки радянського минулого, давно застаріли. Відтепер лікарі не зобов'язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми. Замість паперових талонів впроваджують оновлену форму - електронний "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів".

Скасовують і диспансеризацію - регулярний огляд здорових людей. У цивілізованих країнах такого не інсує. Також, не буде медичної карти дитини для вступу в школу чи дитсадок - повідомила очільниця МОЗу Уляна Супрун.