Мінохорони анонсувало нововведення [ Редактировать ]
Мінохорони здоров'я скасовує талони, диспансеризацію і медкарти для школи. Всі ці форми первинної медичної документації - пережитки радянського минулого, давно застаріли. Відтепер лікарі не зобов'язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми. Замість паперових талонів впроваджують оновлену форму - електронний "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів".
Скасовують і диспансеризацію - регулярний огляд здорових людей. У цивілізованих країнах такого не інсує. Також, не буде медичної карти дитини для вступу в школу чи дитсадок - повідомила очільниця МОЗу Уляна Супрун.
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