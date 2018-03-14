У Дніпрі - відлига. На дорогах по коліна води, а на людських подвір'ях - з'явилися озерця. Рятувальники цілодобово відкачують воду та поки що - марно. Усе через те, що на лівому березі міста, взагалі немає зливної системи.

Уже кілька днів у житловому масиві "Сонячний" автівки просто плавають на дорозі. Величезна калюжа утворилася на вулиці Любарського. Місцеві кажуть, усе - через талий сніг.

"Лужа тут постоянно, сколько себя помню столько она тут и появляется, редко бываю но...", - розповідає Віталій, житель Дніпра.

Калюжі не лише на дорозі. А й на подвір'ях. Рятувальники викачують воду з двору Галини Чубенко. Жінка розповідає, щойно почав сходити сніг - її будинок опинився посеред озера.

"Во дворе, вот сюда бывает вода вокруг дома. Дела в том, что вот она заходит в коридор и там еще одна комната, там почти всегда бывает вода. Иногда по всем комнатам", - говорить Галина Чубенко, жителька Дніпра.

Будинки мешканців "Сонячного" затоплює щороку, кажуть рятувальники.

"В прошлом году було менше. В позапрошлом - было очень много работи было именно по этим адресам, по Бердянской. В основном тут, потому что это, самая нижшая точка и подпочвенные воды, таиние снегов и осадки, они дают о себе знать", - пояснюэ Іван Бабецькул, представник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Стікати воді нікуди - зливової системи в цьому районі Дніпра немає. Проект у міськраді тільки розробляють. Та вже знають - на будівництво треба понад 100 мільйонів гривень.

"Ми планируем, что разобьем его на несколько этапов. Начнем со строительства самой станции и будем потихоньку тянуть туда ливневые коллектора. Потому что, это патовая ситуация. В Совецком Союзе дома построили, а ливневок нет", - пояснює Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.

Страждають від підтоплень і жителі Кривого Рогу, які живуть неподалік балки Кандибіна. У цьому районі - півтори тисячі приватних будинків. Колись тут починали будувати шахту, вирили котлован, але потім - усе зупинилося. І величезна яма, перетворилася на звалище, куди люди скидали весь непотріб.

"Тут было просто безобразие. Мусор сюда бросали, отходы пищевые. Было очень плохо", - говорить Лідія Коваленко, жителька Кривого Рогу.

У період танення снігу - забруднені води постійно заливали підвали будинків. Торік, чиновники взялися ліквідовувати звалище.

"Среднее залегание погребов местных жителей частого сектора, как раз составляет 3 метра. Если до расчистки русла их постоянно досаждали подтопления, маскиты разных видов, болотне животные, то сейчас это устранено", - пояснює Андрій Кириленко, заступник голови Центрально-Міської районної ради в Кривому Розі.

Та розслаблятися комунальникам зарано. Адже синоптики знову прогнозуть опади. Тож масштабних підтоплень не уникнути.