Школьная учительница соблазнила троих подростков [ Редактировать ]
В США 24-летняя учительница испанского языка соблазнила троих школьников, сообщает Daily Star.
24-летняя Арасели Сауседа попала под следствие после того, как руководство школы заподозрило ее в сексуальных отношениях сразу с тремя учениками. Учительницу испанского языка арестовали на границе США и Мексики после того, как был выписан ордер.
Изначально Арасели была арестована еще в сентябре, после того как было доказано, что она вступила в интимную связь с 16-летним учеником. Но после того, как женщину выпустили под залог в $50 тыс., выяснилось, что еще двое учеников стали ее жертвами. Обвиняемую снова задержали, когда она возвращалась из Мексики в Штаты.
За день до ареста Арасели уволилась с должности учительницы.
Напомним, школьник изменил девушке с учительницей и отправил ее в тюрьму.
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