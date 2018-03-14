Клад был зарыт в XV или XVI веке. Фото: Nikkei

Крупнейший в истории Японии клад обнаружен на руинах города Хасуда на острове Хонсю.

В огромном глиняном сосуде (примерно 280 литров) были спрятаны около 260 тысяч медных монет. По всей видимости, изначально они были связаны веревкой, пропущенной через дырки в монетах, сообщает Nikkei.

По оценке японских археологов клад был зарыт в XV или XVI веке. Монеты в кувшине - в основном, от периода Камакура (XII-XIV века) до периода Муромати (XIV-XVI века). Хотя самая старая монета датируется 621 годом нашей эры.

Все монеты, как и сосуд, в хорошем состоянии. Специалисты затрудняются с оценкой стоимости этого клада. Экспертами приводится довольно скромная оценка: около 25 тысяч долларов, поскольку, в основном, найдены недорогие монеты.

Клад нашли во время работ по прокладке дороги еще в декабре 2017 года. Но объявили об уникальной находке только недавно.

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