В рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения с 1 июля 2018 года в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов. Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка Украины "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", которой предусматривается следующее. Национальный банк прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, сообщают "Українські новини".

В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов. Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

Для упрощения расчетов устанавливаться правила округления общей суммы покупки: сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами. При безналичных расчетах закругления не будут осуществляться. Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть - устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.

Применение правил округления Национальный банк согласован со всеми государственными органами. Также состоялись обсуждения с банками, представителями сферы торговли и услуг, другой деловым сообществом, которые положительно отнеслись к применению правил округления.

Напомним, инфляция в Украине превысила прогноз Нацбанка.