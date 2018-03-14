О необходимости создания космических войск в качестве полноценного вида вооруженных сил заявил президент США Дональд Трамп.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы. У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", – сказал он, выступая в Калифорнии.

По словам Трампа, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

Как сообщалось, ранее появилось видео запуска ракеты "Искандер-М".