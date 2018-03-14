Более 20 тысяч жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье страны эвакуировали из-за обнаружения снаряда времен Второй мировой войны.

Свои жилища должны были покинуть обитатели домов, находящихся в радиусе 1,9 километра от места обнаружения бомбы, рассказал мэр города в центральной области Марке Массимо Сери в Facebook.

Это район местной набережной, исторический центр и ряд южных кварталов города. В числе эвакуированных объектов также городская больница и железнодорожный вокзал, находящиеся внутри опасной зоны.

Список улиц, жители которых подлежат эвакуации, размещен на странице градоначальника. Для населения обозначены точки сбора, от которых их развезут на ночевку в местные спортивные залы и учебные учреждения.

По оценкам местных властей, экстренные меры продлятся до второй половины дня. Всего временные неудобства придется вытерпеть 23 тысячам местным жителей, подсчитали местные СМИ.

На месте работают военные саперы. Авиабомба английского производства весом 225 килограмм была обнаружена в ходе строительных работ в районе набережной. Планируется, что в ближайшее время ее отвезут в море и там подорвут.

Ранее 50-килограммовую бомбу нашли в жилом районе Геническа.