Покупка и аренда недвижимости в Киеве: советы по выбору от 100realty [ Редактировать ]
Как правильно подобрать оптимальный вариант жилья в Киеве и области? Расскажем в статье.
Покупка и аренда недвижимости в Киеве и области: как совершить правильный выбор
Одним из важных этапов в процессе выбора объекта недвижимости для последующей покупки или аренды является его визуальный осмотр. Детальное изучение и оценка особенностей постройки, внутренней отделки, состояния сантехники и труб позволит избежать неприятных моментов, выявленных во время проживания. Поэтому предварительно следует распланировать, каким деталям уделять внимание в процессе подбора объекта, какие из них недопустимы, и когда стоит сразу же отказаться от такого приобретения или аренды.
Советы, на что следует обращать внимание при выборе объекта
В Киеве и области расположено множество современных построек с качественной внутренней отделкой стен, современными водными и электрическими коммуникациями, с подземными паркингами и детскими площадками во дворе. Если же рассматривать варианты на вторичном рынке, тогда с особым вниманием следует отнестись ко всем тонкостям и нюансам постройки.
При осмотре помещения необходимо оценить следующее:
- наличие домофона, кодового замка на входной двери в подъезд;
- чистоту и аккуратность придомовой территории и подъезда;
- поинтересоваться у владельца жилья о работоспособности лифта (при его наличии);
- состояние стен и потолка (наличие сырости, грибка, трещин, обвалов штукатурки);
- качество дверей, балконного блока и окон;
- состояние сантехники, всего помещения санузла, ванной комнаты;
- вид установленной системы отопления (автономный котел или централизованное снабжение);
- наличие горячей воды.
Состояние и качество ремонта в помещении, наличие мебели, кондиционера, др. - дополнительные факторы, которые играют роль в формировании цены на объект.
Поиск объектов через портал 100realty.ua
С целью предотвращения возможных проблем с поиском жилья для постоянного или временного проживания, лучше обращаться в риэлтерские компании. Специалисты смогут подобрать несколько вариантов для выбора, а также произвести их совместный осмотр. После подбора подходящего жилья, риелторы помогут оценить соответствие цены объекта реальному состоянию, оформить документы на недвижимость, а также проверить законность заключения сделки.
Поэтому для совершения правильного и удачного выбора жилья в Киеве или области рекомендуем посетить портал 100realty.ua или обратиться в одно из проверенных агентств недвижимости.
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