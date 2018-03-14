Покупка и аренда недвижимости в Киеве: советы по выбору от 100realty

Как правильно подобрать оптимальный вариант жилья в Киеве и области? Расскажем в статье.

Покупка и аренда недвижимости в Киеве и области: как совершить правильный выбор

Одним из важных этапов в процессе выбора объекта недвижимости для последующей покупки или аренды является его визуальный осмотр. Детальное изучение и оценка особенностей постройки, внутренней отделки, состояния сантехники и труб позволит избежать неприятных моментов, выявленных во время проживания. Поэтому предварительно следует распланировать, каким деталям уделять внимание в процессе подбора объекта, какие из них недопустимы, и когда стоит сразу же отказаться от такого приобретения или аренды.

Советы, на что следует обращать внимание при выборе объекта

В Киеве и области расположено множество современных построек с качественной внутренней отделкой стен, современными водными и электрическими коммуникациями, с подземными паркингами и детскими площадками во дворе. Если же рассматривать варианты на вторичном рынке, тогда с особым вниманием следует отнестись ко всем тонкостям и нюансам постройки.

При осмотре помещения необходимо оценить следующее:

наличие домофона, кодового замка на входной двери в подъезд;

чистоту и аккуратность придомовой территории и подъезда;

поинтересоваться у владельца жилья о работоспособности лифта (при его наличии);

состояние стен и потолка (наличие сырости, грибка, трещин, обвалов штукатурки);

качество дверей, балконного блока и окон;

состояние сантехники, всего помещения санузла, ванной комнаты;

вид установленной системы отопления (автономный котел или централизованное снабжение);

наличие горячей воды.

Состояние и качество ремонта в помещении, наличие мебели, кондиционера, др. - дополнительные факторы, которые играют роль в формировании цены на объект.

Поиск объектов через портал 100realty.ua

С целью предотвращения возможных проблем с поиском жилья для постоянного или временного проживания, лучше обращаться в риэлтерские компании. Специалисты смогут подобрать несколько вариантов для выбора, а также произвести их совместный осмотр. После подбора подходящего жилья, риелторы помогут оценить соответствие цены объекта реальному состоянию, оформить документы на недвижимость, а также проверить законность заключения сделки.

Поэтому для совершения правильного и удачного выбора жилья в Киеве или области рекомендуем посетить портал 100realty.ua или обратиться в одно из проверенных агентств недвижимости.