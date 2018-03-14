Нацбанк показал новые монеты-гривны (фото) [ Редактировать ]
Новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен презентовал Национального банка Украины.
Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.
Вводиться в обращение новые обиходные монеты будут поэтапно, сообщают в НБУ:
- первый этап, 27 апреля 2018 года – будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны,
- второй этап состоится позже: монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019 – 2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).
Как сообщалось, в Украине денежные купюры заменят монетами. Кроме того, Национальный банк прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.
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