Новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен презентовал Национального банка Украины.

Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Вводиться в обращение новые обиходные монеты будут поэтапно, сообщают в НБУ:

- первый этап, 27 апреля 2018 года – будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны,

- второй этап состоится позже: монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019 – 2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).

Как сообщалось, в Украине денежные купюры заменят монетами. Кроме того, Национальный банк прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.