"Верю, наши единство и решимость принесут нам победу!", - подчеркнул президент. Источник: EPA / UPG

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Днем украинского добровольца.

"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", - написал президент на своей странице в Facebook.

"Спасибо всем воинам-добровольцам, которые, приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто выбрал почетное дело - служить своей родине", - поблагодарил Порошенко украинцев.

"Верю, наши единство и решимость принесут нам победу!", - подчеркнул президент.

Напомним, Порошенко призвал отправить на Донбасс миссию ЕС.