"Наши единство и решимость принесут нам победу": Порошенко поздравил украинцев с Днем добровольца [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Днем украинского добровольца.
"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", - написал президент на своей странице в Facebook.
"Спасибо всем воинам-добровольцам, которые, приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто выбрал почетное дело - служить своей родине", - поблагодарил Порошенко украинцев.
"Верю, наши единство и решимость принесут нам победу!", - подчеркнул президент.
Напомним, Порошенко призвал отправить на Донбасс миссию ЕС.
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