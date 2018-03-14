Google и Apple обвинены в "недобросовестных деловых практиках".

Франция обратится с иском в суд против технологических гигантов Google и Apple за "недобросовестные деловые практики".

"Я верю в экономику, основанную на справедливости, и я заставлю Google и Apple предстать перед Торговым судом Парижа за недобросовестные деловые практики" против французских стартапов", - заявил министр финансов страны Бруно Ле Мейр, передает The Local.

Французский министр добавил, что иск может привести к штрафам, достигающим нескольких миллионов евро.

Франция не впервые ввязалась в юридические споры с американскими технологическими гигантами. Ранее парижские прокуроры начали расследование относительно Apple из-за подозрений в замедлении некоторых моделей iPhone.

Как сообщалось, компания Apple выпустит три новых модели iPhone.