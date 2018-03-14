Франция подает в суд на Google и Apple [ Редактировать ]
Франция обратится с иском в суд против технологических гигантов Google и Apple за "недобросовестные деловые практики".
"Я верю в экономику, основанную на справедливости, и я заставлю Google и Apple предстать перед Торговым судом Парижа за недобросовестные деловые практики" против французских стартапов", - заявил министр финансов страны Бруно Ле Мейр, передает The Local.
Французский министр добавил, что иск может привести к штрафам, достигающим нескольких миллионов евро.
Франция не впервые ввязалась в юридические споры с американскими технологическими гигантами. Ранее парижские прокуроры начали расследование относительно Apple из-за подозрений в замедлении некоторых моделей iPhone.
Как сообщалось, компания Apple выпустит три новых модели iPhone.
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