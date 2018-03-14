Війна на Донбасі: селище Луганське обстріляли російські окупанти [ Редактировать ]
Український військовий поранений під час обстрілу бойовиків у зоні АТО. Він у лікарні, стан задовільний. Російські найманці і далі порушують режим тиші - за добу пів десятка обстрілів.
На Донецькому напрямку минулої доби гатили з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Пісків та шахти Бутівка. А на Луганському - з гранатометів ворог вів вогонь по укріпленнях ЗСУ неподалік селищ Луганське та Артемове.
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