Український військовий поранений під час обстрілу бойовиків у зоні АТО. Він у лікарні, стан задовільний. Російські найманці і далі порушують режим тиші - за добу пів десятка обстрілів.

На Донецькому напрямку минулої доби гатили з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Пісків та шахти Бутівка. А на Луганському - з гранатометів ворог вів вогонь по укріпленнях ЗСУ неподалік селищ Луганське та Артемове.