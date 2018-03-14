Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Це свято для нашої країни нове - його запровадили лише торік. Про тих, хто за покликом серця захищає рідну землю і для кого цей день справді особливий, - далі.

"Это мечтатели, порыв. Да вы что! Это не военнослужащий, подготовленный на полигоне, которого заставляют, учат. Этот наоборот - в бою учится", - пояснює Олександр Ніколаєць, боєць добровольчого батальйону.

До того, як піти добровольцем на війну , Дмитро навіть не тримав у руках зброю. Та у 2014, коли довелося вивозити сім'ю з рідного Луганська, вагався недовго.

"Я наблюдал эту картину, то, как это дома начиналось. Я это все видел и когда…", - говорить Дмитро Чижевський, боєць добровольчого батальйону.

Володимир теж не збирався пускати ворога на рідну землю. Жив ідеями майдану і одним з перших записався до лав добровольців.

"Если на твою страну напали все-таки, идет реальная российская агрессия, кто-то мужчины должны ставать и воевать", - розповідає Володимир Прохнич, боєць добровольчого батальйону.

А от Богданові потрапити на фронт вдалося не одразу.

"Я ходив в воєнкомат, лишив номер телефону, сказали, що подзвонять. Не дзвонили - я приходив знов, знов. Сказали, що немає строкової служби, що я не розуміюся в армії і війні". - розповідає Богдан Музика, боєць добровольчого батальйону.

Тепер у них на всіх спільні спогади про добровольчий батальйон, запеклі бої, тяжкі поранення, а ще - фронтові історії.

"У нас с Димой был случай - мы переступали растяжку 8 раз. Достаточно высокая разтяжка. То есть, если бы кто-то зацепил - мы бы уложили человек 10 моментально", - згадує Володимир Прохнич, боєць добровольчого батальйону.

Нагородами хлопці не хизуються. Кажуть - просто є, не за ними йшли на війну. Більше згадують загиблих побратимів-добровольців.

"У нас есть фотография одна на Facebook - там минус 9 человек… за последний год. Не за последний год, а это(февраль 16 март 17). Трое без ног, трое - 200, остальные - вторая группа, вторая группа (показывает на себя и на Вову) и еще хлопцы тоже инвалиды. Вроде руки-ноги на месте есть, но…", - розповідає Дмитро Чижевський, боєць добровольчого батальйону.

Хто такі добровольці - краще за них самих знають волонтери.

"Добровольцы - это люди, которые руководствуясь своим порывом души, это люди, воспитанные идеями майдана - революционными, которые жертвовали семьями, своими какими-то благами. Благодаря добровольцам, мы сейчас нормально живем, существуем и работаем", - пояснює Вволодимир Щербинін, волонтер.