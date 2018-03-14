Ангела Меркель залишиться на посаді канцлера Германії [ Редактировать ]
Німеччина отримала свого нового старого канцлера вже вчетверте. За переобрання Ангели Меркель проголосували трохи більше половини 364 з 692 депутатів Бундестагу.
У ці хвилини новоспечений канцлер складає присягу. Пізніше, відбудеться перше засідання нового німецького кабінету міністрів. Згідно з коаліційною угодою, Християнсько-демократичний союз Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини отримають по 6 міністерських портфелів, ще 3 міністерства очолять представники Християнсько-соціального союзу.
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