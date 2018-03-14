Ангела Меркель останется канцлером еще на четыре года

Есть коалиция. Спустя пять месяцев после выборов в Бундестаг, немецкие политики создали правящий союз. Точку в этой эпопее поставили члены социал-демократической партии, которые проголосовали за коалиционный договор.