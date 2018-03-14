300 тисяч українських заробітчан - щороку поповнюватимуть ринок праці у Польщі - прогнозують експерти польського Національного Банку. На їхню думку, цьому сприятиме безвізовий режим, низький рівень зарплат в Україні та війна з Росією.

Наплив українців допоможе частково збалансувати нестачу робочих рук у самій Польщі. Там підрахували, що до 2050 року - брак робочої сили становитиме понад 10 з половиною мільйонів. Найбільше - зростання трудової міграції з України очікують у наступні три роки. Потім тенденція уповільниться .