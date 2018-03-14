Українці масово продовжують виїзджаюти на зароботки у Польшу [ Редактировать ]
300 тисяч українських заробітчан - щороку поповнюватимуть ринок праці у Польщі - прогнозують експерти польського Національного Банку. На їхню думку, цьому сприятиме безвізовий режим, низький рівень зарплат в Україні та війна з Росією.
Наплив українців допоможе частково збалансувати нестачу робочих рук у самій Польщі. Там підрахували, що до 2050 року - брак робочої сили становитиме понад 10 з половиною мільйонів. Найбільше - зростання трудової міграції з України очікують у наступні три роки. Потім тенденція уповільниться .
по теме
Инфляция в Украине превысила прогноз Нацбанка
Фактическая инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась несколько выше прогноза Национального банка Украины.
В Украине "взлетели" цены на яйца и мясо
Цены на яйца выросли на 50,9%, на мясо - на 26,6%.
"Оппоблок" требует пересмотреть распределение бюджетных средств
Лидер "Оппозиционного блока" накануне 8 марта встретился с женщинами из чернобыльских и пенсионных организаций. Правда, разговор получился совсем не праздничным.
Во Львове прошло факельное шествие (видео)
Во Львове праворадикалы провели факельное шествие с анти-польськими лозугнами. Активисты приурочили акцию ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
Газовый конфликт: Гройсман назвал срок урегулирования вопроса
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал сроки урегулирования ситуации с газоснабжением.