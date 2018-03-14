СБУ видворила з України польского студента [ Редактировать ]
За публічну наругу над державним гербом, СБУ видворила з України молодого поляка. 19-річний студент одного із тернопільських вишів, під час відпочинку з друзями в ресторані, спалив у каміні Герб України, який прикрашав стіну зали.
За хуліганство, яке принижує національну честь та гідність українців, правопорушника примусово повернули на територію Польщі і заборонили в'їзд до України на три роки.
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Польского студента видворили з України
За публічну наругу над державним гербом, СБУ видворила з України молодого поляка.
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