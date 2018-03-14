В Киеве Днепр выходит из берегов [ Редактировать ]
В Киеве уровень воды в реках постепенно растет из-за таяния накопившегося снега.
По этой причине подтопит городские пляжи, а также территорию частной застройки в районе Гнедина, вишенок и Бортничей сообщает Гидрометцентр.
До районов столицы половодье доберется во второй половине апреля, но в Гидрометцентре уверяют, что городские микрорайоны и хозяйственные объекты не пострадают.
Ранее сообщалось, что город Днепр затопило снегом.
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