В Киеве уровень воды в реках постепенно растет из-за таяния накопившегося снега.

По этой причине подтопит городские пляжи, а также территорию частной застройки в районе Гнедина, вишенок и Бортничей сообщает Гидрометцентр.

До районов столицы половодье доберется во второй половине апреля, но в Гидрометцентре уверяют, что городские микрорайоны и хозяйственные объекты не пострадают.

Ранее сообщалось, что город Днепр затопило снегом.