Украина и Австрия подписали важное соглашение [ Редактировать ]
В присутствии президента Украины Петра Порошенко и федерального президента Республики Австрия Александера Ван дер Беллена было подписано Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области образования, науки и культуры, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
"Межправительственное Соглашение является рамочным и определяет согласованные сторонами направления и формы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В частности, речь идет о сотрудничестве в сферах преподавания и исследований между высшими учебными заведениями и другими научными учреждениями, обмене студентами и преподавателями", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.
Также соглашение предусматривает, что стороны будут поддерживать организацию культурных мероприятий: гастролей, выставок, концертов, фестивалей, театральных представлений и других художественных акций. Поощрять контакты между музейными учреждениями и библиотеками.
Для реализации положений Соглашения предусмотрено создание смешанной комиссии, в состав которой войдут представители соответствующих органов двух государств. Заседание комиссии должны проводиться, как правило, раз в 4 года. Задачами комиссии является оценка состояния реализации договоренностей и конкретных проектов, подготовка предложений по дальнейшему сотрудничеству, включая организационные и финансовые вопросы.
Кроме этого, соглашение содержит положения о поддержке деятельности будущего "Украинского института" в Республике Австрия.
Соглашение вступает в силу после завершения Сторонами внутригосударственных процедур - ратификации Верховной Радой Украины и одобрения Национальным советом Австрии.
Напомним, в Украине переименовали 7 населенных пунктов.
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