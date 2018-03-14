Выплаты ветеранам: в правительстве приняли решение о денежной помощи [ Редактировать ]
Правительство приняло решение об осуществлении разовой денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.
Соответствующее постановление "Некоторые вопросы выплаты в 2018 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" было принято на заседании правительства.
"Сегодня мы примем решение о разовых выплатах инвалидам войны различных категорий. В частности, лицам с инвалидностью вследствие войны первой группы будет выплачено 3685 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны второй группы - 3265 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны третьей группы - 2845 грн, участникам боевых действий и несовершеннолетним узникам концлагерей - 1265 грн", - сказал перед принятием указанного постановления премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, помощь выплачивается в соответствии с законодательством ветеранам до 5 мая ежегодно, более 1 млн 167 тысячам ветеранов.
"Это традиционное решение. В этом году она также выплачивается в увеличенном размере", - сказал Рева.
Напомним, в НБУ назвали причины укрепления гривны.
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