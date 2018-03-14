В Фастове Киевской области неизвестный нанес больше десяти колото-резаных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю.

"В полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями в медучреждения поступила женщина. Не приходя в сознание, от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы", - сообщают в ГУ ЧП Киевской области.

Установили, что погибшая - мать троих детей, вдова. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить удары ножом.

Правоохранители разыскивают злоумышленника и свидетелей. По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

В то же время, в группах города Фастова в соцсетях сообщают, что погибшая - Лилия Гордеева, передают "Надзвичайні новини".

Преступник якобы нанес жертве 24 ножевых ранения. Предварительно, это мог быть мужчина ростом около 175-180 см в синей куртке с капюшоном. Также пишут, что убийство произошло около 16:00 во вторник у входа в сад "Теремок".

Ранее в Павлограде школьник зарезал соседа и спящего ребенка, а в Киеве на улице зарезали иностранца.