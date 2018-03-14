У одного с военнослужащих почетного караула слетела шапка во время торжественной церемонии на встрече президента Украины Петра Порошенко с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом в Киеве.

Видео инцидента обнародовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook:

Согласно протоколу солдат не мог поднять слетевшую шапку. Порошенко решил это сделать за него.

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - прокомментировал Цеголко инцидент.

Как сообщалось, Украина и Австрия подписали важное соглашение.