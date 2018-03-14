Приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России издало Министерство молодежи и спорта Украины.

"Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в никаких соревнованиях, проходящих на территории РФ", - сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.

Согласно приказу запрещается планировать и проводить на территории России тренировочные сборы и участвовать в спортивных соревнованиях.

"Соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, просто опасно для наших спортсменов", - написал Игорь Жданов.

И призвал международные федерации не назначать соревнований на территории России.

"Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА. Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в России.