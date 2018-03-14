Покушение на Сергея Скрипаля: Великобритания созывает экстренное заседание ООН [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Великобритания созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Sky News.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня, 14 марта объявит о выселке российских дипломатов.
Предполагается, что посол России в Великобритании выслан не будет.
Напомним, в России ответили на обвинение Великобритании.
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