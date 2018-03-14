Покушение на Сергея Скрипаля: Россия проигнорировала ультиматум Британии

Но пока что Дональд Трамп не готов обсуждать личные скандалы. Его больше беспокоит отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. И об этом он планирует поговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.