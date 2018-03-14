В Украине отменили бесплатный проезд [ Редактировать ]
Источник: Focus
Кабинет Министров Украины ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.
Монетизация льгот - это замена натуральных льгот денежными компенсациями. То есть люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми расплачиваются за полученные услуги.
Размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская государственная администрация. Их размер определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.
Для лиц, которые имеют право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата самой большой из них.
Размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.
Для лиц, которые имеют право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.
Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые обучаются в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.
Ранее сообщалось, что украинцы могут остаться без тепла и воды из-за проблем с монетизацией субсидий.
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