Миротворческая миссия ООН: Украина готова наращивать свое присутствие [ Редактировать ]
Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческой миссии ООН в ряде регионов мира, если в этом будет необходимость.
Об этом заявлив президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беллен.
"Мы обсудили с господином президентом ситуацию на оккупированном Донбассе. Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены сделать свой посильный вклад в разворачивании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и по решению Совета безопасности ООН", - сказал он.
"И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий", - сказал Порошенко.
Напомним, в США призвали Россию согласиться на введение миссии ООН на Донбасс.
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