Великобритания выслала из страны 23 дипломатов России [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила в парламенте, что 23 российских дипломатов в течение недели будут высланы из страны в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
"Никакого внятного объяснения по поводу отравления Скрипаля российскими властями так и не было предоставлено", - подчеркнула Мэй. - Вместо этого они они ответили с сарказом".
Напомним, Великобритания созывает экстренное заседание ООН.
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