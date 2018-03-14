Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила в парламенте, что 23 российских дипломатов в течение недели будут высланы из страны в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

"Никакого внятного объяснения по поводу отравления Скрипаля российскими властями так и не было предоставлено", - подчеркнула Мэй. - Вместо этого они они ответили с сарказом".

Напомним, Великобритания созывает экстренное заседание ООН.