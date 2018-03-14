Самые красивые места мира: опубликован рейтинг [ Редактировать ]
Рейтинг уникальных и нереально красивых мест нашей планеты, где обязательно нужно побывать, составил портал Buzzfeed:
1. Цветные скалы Чжанъе Данксиа, Китай.
Уникальные цветные скалы Чжанъе Данксиа находятся в Китае, в провинции Ганьсу. Цветные скалы состоят из красных песчаников и конгломератов в основном мелового периода. Такие образования являются уникальным типом петрографической геоморфологии, существующие только здесь. Цветные скалы включены в Список Всемирного наследия.
2. Большая голубая дыра, Белиз.
Еще одно удивительное место планеты – Большая голубая дыра, расположенная в центре Лайтхаус-Рифа, вблизи полуострова Юкатан (территория государства Белиз в Центральной Америке). Дыра, которая стала известна благодаря французскому исследователю Жак-Иву Кусто, представляет собой круглую воронку диаметром 305 метров и 120 метров в глубину. Сегодня это одно из лучших мест для дайвинга в мире.
3. Национальный парк Хитачи, Япония.
Парк Хитачи расположен в японском городе Хитатинака (префектура Ибараки). Парк был основан в 1991 году на месте бывшей американской военной базы и на данный момент занимает 120 гектаров. В определенный сезон в парке расцветает определенный вид цветов – тюльпаны, маки, нарциссы, лилии, сакура. Плантации расположились на склоне Михараши, откуда открывается живописный вид на побережье Тихого океана.
4. Ледяная пещера под ледником в Джуно, Аляска.
Пещера в 12-километровом леднике Менденхолл расположена близ города Джуно на Аляске. Она уникальна тем, что ежегодно меняет свой облик - лед в пещере тает, создавая родники.
5. Язык Тролля, Норвегия.
Язык Тролля - каменный выступ на горе Скьеггедаль, вблизи города Одда в Норвегии. Выступ возвышается над озером Рингедалсватн на высоте 350 метров. Это место паломничества туристов, хотя, чтобы туда взобраться, понадобятся не менее 5 часов.
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