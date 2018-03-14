Украинец запомнил 23 тысячи цифр числа Пи (видео) [ Редактировать ]
Сумчанин Артем Гарин запомнил 23 тысячи цифр после запятой числа Пи и установил новый рекорд Украины.
Представители национального реестра рекордов распечатали на 500 листах 23 тысячи цифр, сгруппированных в сотни и десятки. Члены комиссии называли случайные десятки и Артем смог правильно назвать их все.
Он улучшил свой предыдущий рекорд (10101 цифр) в два раза.
Ранее сообщалось, что 99-летний пловец установил новый мировой рекорд, а Роналду установил уникальный исторический рекорд.
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