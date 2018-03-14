Паралімпіада-2018: український біатлоніст Тарас Радь завоював золоту медаль

18-річний спортсмен з Тернополя був найкращим на дистанції 12,5 кілометрів. Він не припустився жодного промаху, що дало йому перевагу над усіма суперниками.