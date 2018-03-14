"Необоснованный и недальновидный шаг": в России отреагировали на решение Великобритании [ Редактировать ]
Посольство России назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов неприемлемым. Об этом сообщает ТАСС.
По информации издания, в посольстве также отметили, что такое решение - это "необоснованный и недальновидный шаг".
"Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении посольства.
Напомним, Великобритания выслала из страны 23 дипломатов России.
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