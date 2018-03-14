Посольство России назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов неприемлемым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, в посольстве также отметили, что такое решение - это "необоснованный и недальновидный шаг".

"Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении посольства.

Напомним, Великобритания выслала из страны 23 дипломатов России.