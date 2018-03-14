В Москве скончался известный режиссер Леонид Квинихидзе, который является создателем фильма "Мэри Поппинс, до свидания!". Кинематографист скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает "Корреспондент".

По обнародованной информации, режиссер умер после продолжительной болезни. В настоящее время дата прощания и похорон не сообщается.

Помимо фильма о Мэри Поппинс, Квинихидзе также снял такие ленты, как "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".

Напомним, в России умер известный актер.