Скончался знаменитый советский режиссер [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Москве скончался известный режиссер Леонид Квинихидзе, который является создателем фильма "Мэри Поппинс, до свидания!". Кинематографист скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает "Корреспондент".
По обнародованной информации, режиссер умер после продолжительной болезни. В настоящее время дата прощания и похорон не сообщается.
Помимо фильма о Мэри Поппинс, Квинихидзе также снял такие ленты, как "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".
Напомним, в России умер известный актер.
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