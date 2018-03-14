В Киеве разоблачили заведение по предоставлению сексуальных услуг, который работал под видом массажного салона.

Правоохранители задержали работников заведения и организатора - 25-летнюю уроженку Сумской области. Женщина сняла квартиру и обустроила ее кроватями.

"Далее подыскала девушек, которые предоставляли мужчинам интимные услуги за деньги. Бордель был замаскирован под салон по предоставлению услуг эротического массажа. При этом организатор активно рекламировала его в сети Интернет, где в основном и искала клиентов", - рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что пятеро женщин в возрасте от 20-ти до 30-ти лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги.

В отношении них работники полиции составили протоколы за совершение административного правонарушения по статье "Занятие проституцией". Кроме того, начато уголовное производство по статье "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Организатору грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что британских правозащитников уличили в отдыхе с малолетними проститутками.