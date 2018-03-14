В Киеве "накрыли" публичный дом (фото) [ Редактировать ]
В Киеве разоблачили заведение по предоставлению сексуальных услуг, который работал под видом массажного салона.
Правоохранители задержали работников заведения и организатора - 25-летнюю уроженку Сумской области. Женщина сняла квартиру и обустроила ее кроватями.
"Далее подыскала девушек, которые предоставляли мужчинам интимные услуги за деньги. Бордель был замаскирован под салон по предоставлению услуг эротического массажа. При этом организатор активно рекламировала его в сети Интернет, где в основном и искала клиентов", - рассказали в полиции.
Правоохранители выяснили, что пятеро женщин в возрасте от 20-ти до 30-ти лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги.
В отношении них работники полиции составили протоколы за совершение административного правонарушения по статье "Занятие проституцией". Кроме того, начато уголовное производство по статье "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Организатору грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что британских правозащитников уличили в отдыхе с малолетними проститутками.
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