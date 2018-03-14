В "Киевэнерго" ворвался пенсионер с игрушечной бомбой (фото) [ Редактировать ]
В отделение "Киевэнерго" пришел пенсионер решать свои наболевшие вопросы. Мужчина говорил с сотрудниками на повышенных тонах, а затем начал нецензурно выражаться.
Когда пришел охранник и мужчина понял, что обычными методами он ничего не добьется - достал из сумки предмет, который похож на бомбу и добавил: "У вас есть ровно 30 секунд на эвакуацию", рассказал "Киев Оперативный" в Facebook.
В это время прибыл наряд патрульной полиции. Нарушителя задержали. Инцидентом занимается следственно-оперативная группа.
Как сообщалось, ранее из-за английской бомбы эвакуировали 23 тысячи итальянцев.
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