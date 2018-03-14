Бабушка "закладывала" наркотики в памятники Киева (фото) [ Редактировать ]
В Киеве поймали женщину в возрасте, которая разносила наркотики по так называемым "закладкам". Ее "повязали" в Голосеевском районе возле памятника воинам-автомобилистам.
"Вы наверняка привыкли думать, что распространением наркотических веществ обычно занимается молодежь. Обычно это парни", - пишет "Киев Оперативный" в Facebook.
Женщина пыталась засунуть что-то в щели памятника на Голосеевском проспекте, постоянно доставая что-то из своих пакетов.
"Дама - Ирина Леонидовна, работает закладчицей. То есть, раскладывает наркотические вещества в указанные места", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве наркодиллер сбывал наркотики через соцсети.
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