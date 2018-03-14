В Чернигове торговали оружием из АТО (видео) [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины блокировала в Чернигове сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, завезенных из района проведения АТО.
Житель областного центра, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, организовал преступную группировку, в которую входили пять местных жителей, двое из которых являются работниками патрульной полиции.
Сообщники планировали наладить разветвленную сеть реализации оружия и боеприпасов на территории области и за ее пределами.
"Правоохранители задокументировали четыре факта реализации злоумышленниками автоматического оружия неустановленного образца и глушителя, примерно двадцать гранат РГН, Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, патроны к огнестрельному оружию различного калибра. Оперативники спецслужбы задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта тротиловых шашек и электродетонаторов", - сообщает пресс-центр СБУ.
Во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли два гранатомета РПГ, гранаты Ф-1, пистолеты различных модификаций и около двух тысяч патронов различного калибра.
Обнаруженное оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы. Открыто уголовное производство.
Ранее на КПВВ "Майорск" изъяли сотню боевых патронов.
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