Служба безопасности Украины блокировала в Чернигове сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, завезенных из района проведения АТО.

Житель областного центра, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, организовал преступную группировку, в которую входили пять местных жителей, двое из которых являются работниками патрульной полиции.

Сообщники планировали наладить разветвленную сеть реализации оружия и боеприпасов на территории области и за ее пределами.

"Правоохранители задокументировали четыре факта реализации злоумышленниками автоматического оружия неустановленного образца и глушителя, примерно двадцать гранат РГН, Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, патроны к огнестрельному оружию различного калибра. Оперативники спецслужбы задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта тротиловых шашек и электродетонаторов", - сообщает пресс-центр СБУ.

Во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли два гранатомета РПГ, гранаты Ф-1, пистолеты различных модификаций и около двух тысяч патронов различного калибра.

Обнаруженное оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы. Открыто уголовное производство.

Ранее на КПВВ "Майорск" изъяли сотню боевых патронов.