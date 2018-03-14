Австрія підтримає миротворчу місію на Донбасі [ Редактировать ]
Австрія готова підтримати Україну в розгортанні миротворчої місії на Донбасі. Про це під час зустрічі з Петром Порошенком заявив Федеральний президент країни Александр Ван дер Беллен. Він нагадав, що від початку війни - Австрія виділила жителям Донбасу понад 5 млн євро гуманітарної допомоги.
Ван дер Беллен також зазначив, що Відень не визнаватиме виборів президента Росфедерації в окупованому Криму і не направлятиме туди своїх спостерігачів. Сьогодні ж лідери країн підписали угоду про співпрацю в галузі освіти, науки і культури.
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