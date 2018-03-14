Одного українського військового поранено під час обстрілу бойовиків у зоні АТО. Він зараз у лікарні, стан задовільний. Російські найманці й далі порушують режим тиші - за добу чотири прицільні обстріли. На Луганському напрямку - з гранатометів ворог вів вогонь по наших укріпленнях поблизу селищ Луганське та Артемове.

На Донецькому - з мінометів та кулеметів найманці били неподалік Пісків та шахти Бутівка. У штабі також повідомили про черговий обстріл бойовиками - працівників Донецької фільтрувальної станції поблизу Авдіївки. Це вже другий випадок за останні дві доби. На щастя, ніхто зі співробітників ДФС не постраждав.

"Враховуючи результати трасологічної оцінки місцевості, порушення режиму припинення вогню, українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ про те, що застосування стрілецької зброї з боку ЗС України на даній ділянці дороги є абсолютно неможливим", - говорить Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України з питань АТО.