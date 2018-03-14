Катастрофа МН-17: журналісти знайшли докази російської брехні [ Редактировать ]
Журналісти знайшли докази російської брехні, щодо збитого над Донбасом "Боїнга". Група розслідувачів з'ясувала, що так званий "диспетчер Карлос" - був куплений Кремлем. Іспанець Хосе Карлос Барріос Санчес отримав від Росії 48 тисяч доларів - за поширення в "Твіттері" неправдивої інформації про збиття "Боїнга".
У перші дні після трагедії, видаючи себе за працівника аеропорту "Бориспіль" - він повідомляв, що українські літаки переслідували лайнер. Тепер, коли Санчеса вивели на чисту воду - він запевняє, що має докази про причетність Росії до цієї фальсифікації.
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