Журналісти знайшли докази російської брехні, щодо збитого над Донбасом "Боїнга". Група розслідувачів з'ясувала, що так званий "диспетчер Карлос" - був куплений Кремлем. Іспанець Хосе Карлос Барріос Санчес отримав від Росії 48 тисяч доларів - за поширення в "Твіттері" неправдивої інформації про збиття "Боїнга".

У перші дні після трагедії, видаючи себе за працівника аеропорту "Бориспіль" - він повідомляв, що українські літаки переслідували лайнер. Тепер, коли Санчеса вивели на чисту воду - він запевняє, що має докази про причетність Росії до цієї фальсифікації.