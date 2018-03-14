Велика Британія припиняє дипломатичні контакти з Росією [ Редактировать ]
Скандал довкола справи Скрипаля - набирає обертів. Велика Британія висилає 23 російських дипломати і припиняє дипломатичні контакти з Росією на вищому рівні.
Це відповідь Лондона на - отруєння колишнього офіцера ГРУ та його дочки. На початку тижня Британія висунула Москві ультиматум з вимогою пояснити, як отруйна речовина потрапила на територію королівства. Росія ультиматум проігнорувала. Велика Британія терміново скликає Радбез ООН. Засідання почнеться о 21.00 за Києвом.
"Ми не отримали жодних пояснень, чому в Росії є незаявлена програма хімічної зброї усупереч міжнародному законодавству. Реакція Москви на використання в Європі нервово-паралітичної речовини військового класу - сарказм, презирство та зневага. Тому немає альтернативного висновку, окрім того, що Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його дочки, а також у загрозі життю інших британських громадян у Солсбері", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
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