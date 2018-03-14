Ну, а Америка у здогадах, як зміниться політика Держдепу з приходом нового очільника? Солдат, голова спецслужби, консерватор. Усе, чого ви не знали про Майка Помпео - з'ясував у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

У Майка Помпео, якому Дональд Трамп вирішив віддати крісло Рекса Тіллерсона, - неймовірне резюме. 52 роки. Випускник знаменитої військової академії Вест-Поінт, де він був найкращим на своєму курсі. Патрулював Берлінську стіну - допоки вона не впала. Навчався у Гарвардській юридичній школі.

Працював на великі корпорації, але перші гроші заробив сам - чесно, заснувавши із друзями по військовій академії фірму, пов'язану із нафтопродуктами. До Конгресу обрали 8 років тому, у консервативному й наскрізь республіканському Канзасі.

І протримався три терміни. Останній рік - керував Центральним розвідувальним управлінням США. Де прославився як жорсткий прихильник програм таємного спостереження та вимагав ув'язнити Ассанджа із "Вікілікс" та Сноудена.

"Вони прагнуть тільки власної популярності, їхня валюта - сенсації, моралі - у них зовсім немає. А місія - знищити західні цінності".

Про нього кажуть - мовляв, ось кого складно уявити дипломатом. Помпео неймовірно пробивний, прямий. Ніколи не змовчить, скаже в очі те, що думає. При цьому майбутній Держсекретар - старанний виконавець, якщо доручили "зверху"- ніколи не додасть від себе і зробить все як слід. А ще і це визнають навіть його вороги - Майк Помпео має талант із першого погляду знаходити контакт із потрібними людьми. Дональд Трамп - не виняток.

"Неймовірна енергія, неймовірний інтелект. І ми завжди на одній хвилі. У нас чудові стосунки - ось кого я потребую у Держсекретаріаті".

Але і новий держсекретар тепер зможе говорити не лише від свого імені, як бувало із Тіллерсоном, а й на сто відсотків від імені президента. Щодо Росії - Помпео завжди був категоричним. Казав, Кремль втручався у минулі президентські вибори і може знову спробувати - цієї осені, під час парламентських.

При цьому настільки ж категорично голова ЦРУ вигорожував шефа - мовляв, на підсумки виборів все це аж ніяк не вплинуло. Щодо КНДР, Ірану, Сирії його позиція - абсолютно синхронна із Трампом. Отже, після того як Помпео затвердять - за його виступами можна буде звіряти - що саме думає і як діятиме перша особа США - і відповідно сама Америка.