Ангела Четверта. Депутати Бундестагу - знову обрали Меркель канцлером країни. Як проходило голосування і хто спробував атакувати канцлера на виході з парламенту? Тетяна Логунова - докладніше.

Німеччина - сьогодні займається політичною арифметикою. Через 171 день після виборів, Ангела Меркель знову обрана канцлером країни. За неї проголосували 364 депутата Бундестагу. Тобто, лише на 9 більше, ніж було необхідно для перемоги. Але незважаючи на таку хитку більшість, Меркель, яка вже 12 років керує країною, отримала право залишитися при владі. Ще на 4 роки.

У залі депутати нового скликання, серед гостей на трибунах мама і чоловік. Швидке голосування і результат з "гірчинкою"- 364 "за". Для обрання - цілком достатньо. Але Ангела Меркель добре знає у правлячої коаліції в парламенті більше мандатів. А значить її кандидатуру підтримали не всі "свої".

"Пані Меркель, ви приймаєте результати голосування? - Так, приймаю".

Дорогою до президентського палацу, а саме глава держави формально призначає обраного канцлера ще одна неприємність. З гучними криками до Меркель намагається прорватися якийсь чоловік, але його тут же заарештовує поліція. Меркель спокійно їде до президента і вже опівдні - вона вчетверте канцлер найвпливовішої країни Європи.

"Від імені ФРН і на підставі статті 63 Конституції країни, я призначаю Ангелу Меркель канцлером Німеччини. Мої вітання", - говорить Франк-Вальтер Штайнмайєр, президент Німеччини.

Четвертий термін - буде для Ангели Меркель найважчим з усіх попередніх. Її головні партнери по коаліції - соціал-демократи, яких довелося довго вмовляти на правлячий союз. Її головна опозиція - ультра-праві, які вперше потрапили до Бундестагу. Її головний виклик - втома від "вічної" Меркель і розмови про необхідність почати пошук наступника. Чи впорається - велике питання.