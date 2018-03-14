Світ у скорботі. На 77 році життя помер легендарний британський фізик Стівен Гокінг. Він вивчав виникнення світу, розробляв теорію чорних дір і зробив складні науки доступними кожному. При цьому майже все життя - провів в інвалідному візку. Про перемогу людського духу над тілом і дивовижні здобутки вченого - далі в сюжеті.

Вивчати фізику - всупереч законам фізики. Стівену Гокінгу був лише 21, коли лікарі встановили розпачливий діагноз - боковий аміотрофічний склероз. Жити залишалося не більше трьох років. Але саме цей медичний вирок, за словами вченого, допоміг йому визначитися з майбутнім.

"Пересічній людині складно збагнути його розум. Цікаво, чи зумів він у своїх дослідженнях передати все, що хотів.", - говорить Наоко Сузукі прихильник Стівена Гокінга з Японії.

Аби встигнути все, Гокінг багато працював. Займався науковою роботою, викладав в університеті, виступав з доповідями в різних країнах. Коли хвороба відібрала голос - спілкувався зі світом через комп'ютер. А ще виховував у шлюбі трьох дітей і втілював мрії. Він хотів зробити фізику зрозумілою кожному. І у вісімдесятих простими словами про складне - написав справжній бестселер, книжку "Коротка історія часу". 2007 року збулася ще одна мрія Гокінга - відчути невагомість. Це сталося на спеціально обладнаному "Боїнгу".

"Людство приречене, якщо не освоїть космос. Хочу привернути увагу громадськості до цієї теми. Я дуже давно хотів побувати в космосі. Політ у нульовій гравітації - перший крок до космічних подорожей. Можете собі уявити, який я радий", - говорить Стівен Гокінг, фізик-теоретик.

Про дивовижне життя Стівена Гокінга зняли понад десяток документальних і художніх фільмів. один із найпомітніших - "Теорія всього" - вийшов на екрани 2014. Британський актор Едді Редмейн отримав Оскар за виконання головної ролі. Нагород самого Гокінга за внесок у розвиток науки - не злічити. Гокінг написав низку праць з дослідження чорних дір, теоретичної космології, квантової гравітації. Останні роки у своїх виступах вчений попереджав про загрозу глобального потепління та небезпеку, яку несе розвиток штучного інтелекту. Гокінг вбачав порятунок людства в пошуках нового дому - за межами нашої планети.