Помер Стівен Гокінг: чим прославився відомий фізик [ Редактировать ]
Світ у скорботі. На 77 році життя помер легендарний британський фізик Стівен Гокінг. Він вивчав виникнення світу, розробляв теорію чорних дір і зробив складні науки доступними кожному. При цьому майже все життя - провів в інвалідному візку. Про перемогу людського духу над тілом і дивовижні здобутки вченого - далі в сюжеті.
Вивчати фізику - всупереч законам фізики. Стівену Гокінгу був лише 21, коли лікарі встановили розпачливий діагноз - боковий аміотрофічний склероз. Жити залишалося не більше трьох років. Але саме цей медичний вирок, за словами вченого, допоміг йому визначитися з майбутнім.
"Пересічній людині складно збагнути його розум. Цікаво, чи зумів він у своїх дослідженнях передати все, що хотів.", - говорить Наоко Сузукі прихильник Стівена Гокінга з Японії.
Аби встигнути все, Гокінг багато працював. Займався науковою роботою, викладав в університеті, виступав з доповідями в різних країнах. Коли хвороба відібрала голос - спілкувався зі світом через комп'ютер. А ще виховував у шлюбі трьох дітей і втілював мрії. Він хотів зробити фізику зрозумілою кожному. І у вісімдесятих простими словами про складне - написав справжній бестселер, книжку "Коротка історія часу". 2007 року збулася ще одна мрія Гокінга - відчути невагомість. Це сталося на спеціально обладнаному "Боїнгу".
"Людство приречене, якщо не освоїть космос. Хочу привернути увагу громадськості до цієї теми. Я дуже давно хотів побувати в космосі. Політ у нульовій гравітації - перший крок до космічних подорожей. Можете собі уявити, який я радий", - говорить Стівен Гокінг, фізик-теоретик.
Про дивовижне життя Стівена Гокінга зняли понад десяток документальних і художніх фільмів. один із найпомітніших - "Теорія всього" - вийшов на екрани 2014. Британський актор Едді Редмейн отримав Оскар за виконання головної ролі. Нагород самого Гокінга за внесок у розвиток науки - не злічити. Гокінг написав низку праць з дослідження чорних дір, теоретичної космології, квантової гравітації. Останні роки у своїх виступах вчений попереджав про загрозу глобального потепління та небезпеку, яку несе розвиток штучного інтелекту. Гокінг вбачав порятунок людства в пошуках нового дому - за межами нашої планети.
по теме
Помер британський фізик-теоретик Стівен Хокінг
Пішов із життя всесвітньо відомий британський фізик-теоретик, автор "Короткої історії часу" Стівен Гокінг. Йому було 76 років.
Астрономы обнаружили мертвую галактику рядом с нашей
Реликтовая галактика с огромной черной дырой обнаружена на расстоянии 220 миллионов световых лет от Земли. За последние 10 миллиардов лет звездная система практически не изменилась.
Телескоп Hubble сделал завораживающий снимок слияния двух галактик (фото)
Телескоп Hubble сфотографировал процесс слияния двух галактик, которые расположены в 350 млн световых лет от Солнечной системы в созвездии Кита.
Ілон Маск розповів про колонізацію Марса
Ілон Маск анонсував перші польоти на Марс. За словами власника SpaceX - його компанія готова споряджати космонавтів на червону планету вже наступного року.
На Марсе заметили инопланетян
NASA опубликовало новый снимок с Марса, на котором уфологи обнаружили следи инопланетных существ.