Під дірявим дахом та між калюжами - так проходить навчальний процес у черкаській школі номе р33. Під час злив - цілий поверх школи плаває у воді.

Батьки та вчителі у розпачі, адже вже третій рік безрезультатно просять профільний департамент освіти - залатати дірки. Ось репортаж.

Ось так проходять уроки української мови в нещодавно відремонтованому класі 33 школи. Але в коридорі атмосфера зовсім інша. Зі стелі третього поверху тала вода тече по стінах. Усе через діряву покрівлю, кажуть вчителі.

"Там набирається між стінами лужа, внутрі між стінами, там получається між класами є витяжка іде і там пустота, і коли ми стоїмо з вчителями - воно капає там".

На верхньому поверсі школи вже не знайти вцілілого місця. Обидва крила будівлі промокли. Найбільше дірок у покрівлі над шкільним музеєм Василя Симоненка - відра викладачі тут міняють щодві години. Батьки учнів у розпачі, адже навчатися в таких умовах неможливо.

"Вот здесь с утра були калюжи - це технічки прийшли і все витерли, бачите, мокре воно, воно ж не висихає, окна он запотєвшие - вся сирость", - говорить Марина Даценко, голова батьківського комітету 5-В класу черкаської спеціалізованої школи №33.

Перші підтікання в школі помітили ще три роки тому над спортивною залою, тоді місто виділило на ремонт 136 тисяч гривень. Але щойно полагодили там, як покрівлю прорвало вже в іншому місці. Керівницво школи не раз зверталося до профільного департаменту із проханням про капітальний ремонт покрівлі.

"На сьогодні, я от дивлюсь проект бюджету розвитку, по нашій школі буде реконструкція, ремонт будівлі. Написано фасад, а от на ремонт даху, хотя ми звертались вже на протязі двох років, чомусь не включено", - говорить Олексій Чорноіваненко, директор спеціалізованої Черкаської школи №33.

У департаменті освіти дивуються, адже подавали до міськвиконкому пропозицію на капітальний ремонт покрівлі 33 школи і з немалою цифрою - 800 тисяч гривень. Чому її не внесли до проекту бюджету розвитку - чиновники не знають. Але радять дирекції використати для поточного ремонту 300 тисяч - з тих дотацій, які місто додатково виділяє навчальним закладам на господарські потреби.

"Ці кошти можуть використовуватись, як на придбання, так і на ремонти і на інші нагальні потреби школи. На розсуд адміністрації школи", - говорить Богдан Бєлов, заступник директора департаменту освіти черкаського міськвиконкому.

Бюджет розвитку Черкас, у який мали внести і заявку на капітальний ремонт покрівлі школи, депутати ще не ухвалили. У школі сподіваються, що департамент повторно звернеться до міськради із цією пропозицією. А поки що вчителі та батьки учнів з острахом чекають прийдешніх морозів - замерзла вода може вщент розірвати і без того дірявий дах.