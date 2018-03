Трагический случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines, следовавший маршрутом из Хьюстона в Нью-Йорк. Сообщает Mirror.

Щенок бульдога умер после того, как стюардесса заставила 8-летнюю девочку поместить собачку в багажное отделение.

Перед взлетом собачка была на руках у девочки, но стюардесса потребовала засунуть животное в клетку и поместить ее под сидением, чего требуют правила безопасности по транспортировке домашних животных.

8-летняя девочка, хозяйка щенка

Когда щенок начал скулить, стюардесса заставила поместить щенка в верхний шкафчик для багажа, чтобы вой бульдога не мешал другим пассажирам.

Половину полета 10-месячный щенок жалобно лаял, но вскоре успокоился и до конца рейса не подавал ни звука.

По приземлению девочка обнаружила, что ее любимый бульдог оказался мертв – животное задохнулось, так как отсек для багажа не вентилировался.

Один из пассажиров стал невольным свидетелем этого происшествия, и запечатлел фотографии с мертвым щенком, разместив их в Facebook.

"Я успокаивал ребенка, когда мать пыталась реанимировать их 10-месячного щенка. Не передать словами, насколько больно смотреть, как девочка рыдает над безжизненным телом любимого питомца. Мое сердце разбилось вместе с ними", - прокомментировал пассажир рейса United Airlines Джун Лара.

Скандал вокруг происшествия со щенком стал вирусным в американском сегменте социальных сетей. Шум вокруг смерти щенка даже дошел до руководства United Airlines.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq