Стюардесса заставила пассажира задушить щенка (ФОТО) [ Редактировать ]
Трагический случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines, следовавший маршрутом из Хьюстона в Нью-Йорк. Сообщает Mirror.
Щенок бульдога умер после того, как стюардесса заставила 8-летнюю девочку поместить собачку в багажное отделение.
Перед взлетом собачка была на руках у девочки, но стюардесса потребовала засунуть животное в клетку и поместить ее под сидением, чего требуют правила безопасности по транспортировке домашних животных.
8-летняя девочка, хозяйка щенка
Когда щенок начал скулить, стюардесса заставила поместить щенка в верхний шкафчик для багажа, чтобы вой бульдога не мешал другим пассажирам.
Половину полета 10-месячный щенок жалобно лаял, но вскоре успокоился и до конца рейса не подавал ни звука.
По приземлению девочка обнаружила, что ее любимый бульдог оказался мертв – животное задохнулось, так как отсек для багажа не вентилировался.
Один из пассажиров стал невольным свидетелем этого происшествия, и запечатлел фотографии с мертвым щенком, разместив их в Facebook.
"Я успокаивал ребенка, когда мать пыталась реанимировать их 10-месячного щенка. Не передать словами, насколько больно смотреть, как девочка рыдает над безжизненным телом любимого питомца. Мое сердце разбилось вместе с ними", - прокомментировал пассажир рейса United Airlines Джун Лара.
Скандал вокруг происшествия со щенком стал вирусным в американском сегменте социальных сетей. Шум вокруг смерти щенка даже дошел до руководства United Airlines.
I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq— MaggieGremminger (@MaggieGrem) 13 марта 2018 г.
"Мы берем на себя всю ответственность за эту трагедию, и выражаем наши глубочайшие соболезнования семье. Мы тщательно изучаем этот инцидент, чтобы подобных случаев не происходило", - прокомментировали в пресс-офисе авиакомпании.
Согласно правилам United Airlines в отношении политики перевозки домашних животных заключается в следующем: "Домашнее животное, путешествующее в салоне с хозяином, должно перевозиться в специальной мягкой или жесткой клетке. Клетка должна вмещаться под сиденьем и оставаться там до конца перелета".
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