У Анджелины Джоли новый роман - СМИ (фото) [ Редактировать ]
Голливудская актриса Анджелина Джоли, похоже, начала новые романтические отношения с коллегой по актерскому цеху. Об этом пишет издание Radar Online.
В отличие от бывшего мужа Брэда Питта, который недавно заявил, что делает на год паузу в сексуальных отношениях с женщинами, Джоли начала встречаться с 33-летним актером Гарретом Хедлундом.
Как пишут СМИ, он уделяет Анджелине знаки внимания, которые ей льстят.
Пара пока что находится на начальной стадии отношений, обменивается электронными письмами и текстовыми сообщениями по несколько раз на день и планирует совместные ужины.
"От обмена электронными письмами дошло до обмена смс по несколько раз на день и планирование встречи за ужином. Гаррет делает все активные шаги", - рассказал источник, приближенный к Джоли.
Ну а Джоли приятно, что за ней ухаживает такой галантный кавалер, которого она считает "более молодой и горячей" версией Брэда Питта.
Актриса призналась друзьям, что готова к новому роману, который стал бы отличной местью ее бывшему мужу.
Поговаривают, она положила глаз на молодого актера еще во время съемок ленты "Непокоренный", режиссером которой была Джоли.
Напомним, у Анджелины Джоли роман с лучшим другом Брэда Питта.
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