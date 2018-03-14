Голливудская актриса Анджелина Джоли, похоже, начала новые романтические отношения с коллегой по актерскому цеху. Об этом пишет издание Radar Online.

В отличие от бывшего мужа Брэда Питта, который недавно заявил, что делает на год паузу в сексуальных отношениях с женщинами, Джоли начала встречаться с 33-летним актером Гарретом Хедлундом.

Как пишут СМИ, он уделяет Анджелине знаки внимания, которые ей льстят.

Пара пока что находится на начальной стадии отношений, обменивается электронными письмами и текстовыми сообщениями по несколько раз на день и планирует совместные ужины.

"От обмена электронными письмами дошло до обмена смс по несколько раз на день и планирование встречи за ужином. Гаррет делает все активные шаги", - рассказал источник, приближенный к Джоли.

Ну а Джоли приятно, что за ней ухаживает такой галантный кавалер, которого она считает "более молодой и горячей" версией Брэда Питта.

Актриса призналась друзьям, что готова к новому роману, который стал бы отличной местью ее бывшему мужу.

Поговаривают, она положила глаз на молодого актера еще во время съемок ленты "Непокоренный", режиссером которой была Джоли.

Напомним, у Анджелины Джоли роман с лучшим другом Брэда Питта.