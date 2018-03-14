В Ривне подорожает проезд [ Редактировать ]
Исполнительный комитет Ривненского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах.
Решение об этом принято на заседании исполкома.
Проезд подорожает на 50%, или на 1 гривну до 3 гривен с 1 апреля.
Повышение обосновывается ростом минимальной заработной платы, подорожанием электроэнергии и топливно-смазочных материалов.
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