Исполнительный комитет Ривненского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах.

Решение об этом принято на заседании исполкома.

Проезд подорожает на 50%, или на 1 гривну до 3 гривен с 1 апреля.

Повышение обосновывается ростом минимальной заработной платы, подорожанием электроэнергии и топливно-смазочных материалов.

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