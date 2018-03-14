Закупка удобрений у России финансирует терроризм - Олег Петренко [ Редактировать ]
В военной прокуратуре утверждают, что российские производители удобрений финансируют боевиков так называемых ЛНР-ДНР - на Востоке Украины. Об этом заявили нардеп Олег Петренко. Вопрос запрета экспорта из страны-агрессора обсуждали уже вечером на заседании комиссии Министерства экономразвития Украины.
"Представник прокуратури говорив про доказову базу фінансування тероризму виробниками мінеральних добрив з РФ з країни-агресора - це достатньо закрита інформація, але факти які були озвучені мають розвіяти останні сумніви чиновників, щодо постачання добрив з країни-агресора. Вже завтра певних рішень ми очікуємо", - говорит Олег Петренко, народный депутат, внефракционный.
"Хімічні підприжмства фактично стоять це 100 тисяч сімей які лишилися на призволящє завтра я переконаний буде прийняте рішення також в комітеті по ембарго ввезення російських добрив і перекриє канал постпачання грошей і фінансування тероризму ЛНР і ДНР", - говорит Сергей Шахов, народный депутат, "Воля народа".
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