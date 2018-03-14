В военной прокуратуре утверждают, что российские производители удобрений финансируют боевиков так называемых ЛНР-ДНР - на Востоке Украины. Об этом заявили нардеп Олег Петренко. Вопрос запрета экспорта из страны-агрессора обсуждали уже вечером на заседании комиссии Министерства экономразвития Украины.

"Представник прокуратури говорив про доказову базу фінансування тероризму виробниками мінеральних добрив з РФ з країни-агресора - це достатньо закрита інформація, але факти які були озвучені мають розвіяти останні сумніви чиновників, щодо постачання добрив з країни-агресора. Вже завтра певних рішень ми очікуємо", - говорит Олег Петренко, народный депутат, внефракционный.

"Хімічні підприжмства фактично стоять це 100 тисяч сімей які лишилися на призволящє завтра я переконаний буде прийняте рішення також в комітеті по ембарго ввезення російських добрив і перекриє канал постпачання грошей і фінансування тероризму ЛНР і ДНР", - говорит Сергей Шахов, народный депутат, "Воля народа".