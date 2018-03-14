На Донбассе военные провели учения (видео) [ Редактировать ]
Настоящая тишина. На Донбассе сегодня не стреляли. По состоянию на шесть часов вечера - впервые за последнее время - ни одной провокации со стороны боевиков. Пользуясь неожиданным затишьем, украинские армейцы тренируются. Как проходят маневры - видел Игорь Левенок.
Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер. Военные шутят - погода для маневров как по заказу. Потому что тяжело в учении, но легко в бою. Экипажи бронемашин из восьми бригад оперативно-тактической группировки "Луганск" соревнуются на скорость выполнения боевой задачи. Условно - это уничтожение вражеской БМП и пулеметной точки противника.
"При поганій видимості задачу екіпаж виконав. Відстрілялися вроде би добре. Цілі вражені", - говорит Юрий, командир боевой машины пехоты.
Пехотинцы, разведчики и штурмовики. Все экипажи с боевым опытом. На машинах следы от осколков. Но армейцы уверены: даже во время войны такие учения крайне необходимы.
"На дальність для БМП-2 тисячу двісті метрів і для БМП-1 - вісімсот метрів і ростові цілі відповідно читириста пятсот і шістсот метрів. Тому щоб вони піддержували свою майстерність і не втрачали бойових навичок", - говорит Игорь Бойко, начальник группы подготовки войск.
Проползти под колючей проволокой, загрузить и разгрузить боекомплект, поразить цель из автомата и извлечь раненого из БМП. Все при полной амуниции. Некоторые бойцы на финише падают без сил.
"Поприсідай, поприсідай і стане легше. Помагає і то сильно помагає, коли ти все відробив до автоматизму ти менше губишся в бою".
Многие из этих военных побывали в ожесточенных боях. Иловайск, Дебальцево, Светлодарская дуга. Сегодня в день добровольца ребята вспоминают павших собратьев. До войны Андрей работал в Славянске таксистом. Теперь - механик БМП. У мужчины - пятеро детей, но он сам попросился на фронт.
"Честно сказать, сын у меня учится в школе и он гордиться мною, а девчата еще маленькие. И они вот все видели что было у нас в Славянске и я не хочу чтобы это вернулось", - говорит Андрей, водитель-механик БМП.
Участников состязаний командование обещает поощрить ценными подарками. После учений экипажи отправятся на передовую.
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